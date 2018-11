Dix-neuvième de Ligue 1 avec sept points au compteur, l’AS Monaco accueille le PSG dimanche soir au stade Louis II (à suivre en direct commenté sur notre live). Une confrontation redoutée forcément par son entraîneur Thierry Henry. Présent en conférence de presse, le technicien monégasque sait que le challenge s’avère difficile, mais a peut-être trouvé une astuce pour piéger les Parisiens. L’ancien bras-droit de Roberto Martinez chez les Diables Rouges s’est même inspiré de la Coupe de France pour évoquer ce choc face à Paris.

« Cela fait cliché, mais je comprends le débat sur le PSG. Quand tu joues le PSG, Personne ne s’attend à ce qu’une équipe prenne des points contre le PSG, surtout lorsqu’il s’agit de nous à l’heure actuelle. Mais nous il faut qu’on essaie de prendre les points là où on peut les prendre. Je ne peux pas dire qu’on n’a rien à perdre. Nous ce serait plus qu’un bonus de prendre des points face au PSG, ça c’est sûr. Vous avez vu des matches de coupes, où une équipe devait battre l’autre à plats de coutures et ça ne s’est pas passé. On a vu de belles histoires par le passé, en Coupe d’Europe, ou en Coupe de France. Il faut qu’on arrive à faire de ce match un match de coupe. Quand une équipe de Ligue 1 va jouer contre une équipe de National, à l’extérieur, on voit parfois des 1-1, des 2-1, des prolongations...Voilà où l’on en est à l’heure actuelle », explique ainsi le champion du monde 98.