Pointé du doigt par les observateurs dans le délicat début de saison de l’AS Monaco, Kamil Glik a vu Leonardo Jardim se pencher sur son cas ce vendredi en conférence de presse. Et pour le technicien portugais, les critiques sont trop sévères à l’encontre du défenseur central polonais.

« Je n’ai pas besoin de défendre Glik, on parle d’un international, qualifié pour l’Euro avec sa sélection, il est titulaire. Glik n’est pas le responsable de tous les problèmes de l’équipe. On essaye de tuer quelqu’un et ça tombe souvent sur Glik. Mais il est costaud, c’est un Polonais fort mentalement, il arrive à supporter cette charge. Bien sûr qu’il n’est pas ultra performant, mais il fait le maximum. Depuis le début de la saison, il a perdu trois kilos, il travaille à fond, il donne l’exemple à tous les joueurs de l’effectif », a-t-il lâché. L’axial appréciera.