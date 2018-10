La série noire de l’AS Monaco coûtera-t-elle sa place à Leonardo Jardim, sous contrat jusqu’en juin 2020 ? Une chose est sûre, le technicien portugais, lui, ne pense pas à son avenir, et ce, même s’il reconnaît bien volontiers se remettre en question.

« Bien sûr que je me demande si je suis le problème. Je cherche à donner mon meilleur. Le club doit faire son analyse. Ce n’est pas moi qui vais jeter l’éponge. C’est au club d’évaluer la situation. On n’a jamais parlé de ça avec Vadim, j’ai une bonne relation avec lui, il sait que le plus important, pour moi, c’est le club. », a-t-il expliqué en conférence de presse.