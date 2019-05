Malgré la défaite subie contre Nice hier soir (2-0), Leonardo Jardim pouvait pousser un ouf de soulagement au coup de sifflet final, car la défaite de Caen contre Bordeaux (0-1) assurait dans le même temps le maintien de Monaco en Ligue 1. Mais il faudra relever la tête l’année prochaine, pour ne pas revivre une nouvelle saison dans le bas de tableau de la première division, et cela passe par un mercato estival réussi. C’est ce qu’a en tout cas indiqué l’entraîneur, Leonardo Jardim, qui devrait rester sur le banc monégasque cet été : « Cette saison reste très dure pour tout le monde, a confié le technicien portugais, dans des propos relayés par RMC Sport. Pas seulement pour moi, qui ai profité de trois mois dehors (il a été limogé en octobre avant de revenir fin janvier, ndlr). Je suis très soulagé et très content. En janvier, je suis revenu sur le côté émotionnel, parce que j’aime ce club, parce que j’habite à Monaco et parce que le président m’a appelé directement. Je suis content d’avoir atteint notre objectif malgré la défaite. Monaco reste en Ligue 1. À titre personnel, je ne suis jamais descendu, je ne voulais pas connaître la relégation. »

« La saison prochaine ? On ne l’a pas beaucoup préparée, a poursuivi Jardim. Il faut beaucoup réfléchir sur cette année, ne pas faire les mêmes erreurs, il ne faut pas annoncer une équipe pour jouer le podium quand elle n’a pas le niveau pour le faire. Personnellement, il me reste deux ans de contrat. J’ai signé et j’ai pris un risque. Maintenant qu’on est sauvé, je pense que je reste, même si ce n’est pas moi qui décide au final. L’effectif ? Plus que de prendre des joueurs, il va falloir en faire partir. Car on a plus de 72 joueurs sous contrat. C’est beaucoup. »