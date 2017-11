A deux jours de la réception du PSG au stade Louis II, l’entraîneur monégasque Leonardo Jardim était présent face à la presse. Le technicien lusitanien en a profité pour livrer quelques indices sur le visage que montrera son équipe dimanche.

« On va essayer de rester équilibré et de jouer avec une bonne attitude. On aura besoin de rester compact, de laisser peu d’espaces. Ensuite à nous de jouer notre football quand on aura le ballon, » ainsi analysé Jardim en conférence de presse.