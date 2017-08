Après Jovetic, annoncé ce matin, Monaco a officialisé le transfert de Baldé Keita en provenance de la Lazio Rome. Le champion de France a dû débourser environ 30 M€ pour s’attacher les services du Sénégalais âgé de 22 ans qui a signé un contrat courant jusqu’en 2022. Ce dernier a lancé ses premiers mots en tant que nouveau joueur de l’ASM sur le site du club.

« Je suis très content de m’engager avec l’AS Monaco, un club avec une grande histoire. Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de commencer à jouer. Beaucoup de joueurs et des amis m’ont parlé en bien du club, de l’esprit du groupe et de l’équipe. Quand on t’offre la possibilité de venir ici, tu acceptes tout de suite. C’est le projet idoine pour moi. Je suis très heureux de rejoindre un groupe fort, avec de grands joueurs qui ont fait une très grande saison l’an dernier. »