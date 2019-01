En situation difficile à Tottenham, Georges-Kévin Nkoudou va retrouver les terrains de LIgue 1. Prêté par les Spurs à l’AS Monaco, l’ailier devrait s’entraîner pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers cet après-midi.

L’occasion pour lui d’exprimer sa joie. « Je suis très heureux de retrouver la Ligue 1 et de m’engager avec l’AS Monaco. Je suis impatient de rencontrer mes coéquipiers et de tout donner sur le terrain avec ce maillot rouge et blanc », a-t-il déclaré sur le site officiel de l’ASM.