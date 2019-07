L’avenir de Radamel Falcao (32 ans) est-il toujours à l’AS Monaco ? Au cours d’un entretien accordé au quotidien colombien El Tiempo, l’attaquant, annoncé tout proche de Galatasaray ces derniers jours, est sorti du silence pour faire le point sur sa situation, à un an de la fin de son contrat. « J’ai été mis au courant des informations qui sont sorties, j’ai également entendu parler de l’intérêt d’autres clubs. J’ai un contrat avec Monaco. Je ne peux pas dire grand-chose et c’est une situation qu’il faut gérer de manière prudente. Je dois revenir à l’entraînement avec Monaco la semaine prochaine », a-t-il confié, expliquant que sa décision serait familiale.

« Je crois qu’il faut mettre le projet sportif en priorité. Le côté familial est sans aucun doute à prendre en compte. Tu regardes toujours le projet sportif, le club et le championnat, mais quand tu as trois filles, qui sont à un certain niveau de leur scolarité, c’est aussi très important. Jouer en Colombie ? Il faut voir le timing, professionnel et familial. C’est une décision qui ne dépend pas que de moi. C’est familial. Il faut voir quel est le meilleur endroit. Evidemment, tout le monde sait que mon rêve est de jouer à Millonarios, mais je ne sais pas si ça se fera ou pas. Mon avenir est peut-être en Europe », a-t-il laissé entendre.

