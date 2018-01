Suite de la 22e journée de Ligue 1 au stade Louis-II où l’AS Monaco reçoit le FC Metz. Dans cette rencontre déséquilibrée sur le papier, la lanterne rouge messine s’avance avec plus certitude que son adversaire, puisqu’elle reste sur 5 matches sans défaites (3V, 2N). Les Grenats sont à 7 points de Lille, barragiste. Désormais 4e, l’AS Monaco reste sur deux matches nuls, à Montpellier puis face à Nice et devra se relancer cet après-midi pour ne pas laisser Marseille filer.

Pour cette rencontre, Leonardo Jardim s’appuie sur un effectif complet, Jemerson mis à part, et retrouve Fabinho, qui a purgé une suspension. L’ASM se présente dans un 4-3-3, avec Rachid Ghezzal et le duo Diakhaby-Falcao à la pointe de l’attaque. A Metz, c’est l’hécatombe ! Pas moins de 11 joueurs sont à l’infirmerie. Mais Frédéric Hantz peut néanmoins s’appuyer sur neuf des onze vainqueurs 3-0 de l’AS Saint-Etienne en milieu de semaine. Poblete remplace Mandjeck et Selimovic suppléé Milicevic.

Les compositions d’équipes :

Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Raggi, Jorge - Moutinho, Fabinho, Lemar - Ghezzal, Diakhaby, Falcao

Metz : Kawashima - Rivierez, Diagne, Niakhate, Palmieri - Poblete - Dossevi, Selimovic, Cohade, Roux - Riviere