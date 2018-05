C’est le rêve de tous joueurs de football, s’imposer dans son club formateur. Kévin N’Doram n’aura peut-être pas l’occasion de le faire avec l’AS Monaco. Au sein de l’effectif monégasque, le milieu polyvalent a du mal à s’imposer, même s’il bénéficie d’un temps de jeu plus que correct (11 matchs joués en Ligue 1, 7 titularisations).

A 22 ans, il cherche certainement à jouer plus et il pourrait avoir à quitter le Rocher. D’après les informations de L’Equipe, N’Doram plaît en Angleterre, et notamment à Everton qui s’est renseigné sur la situation du joueur. A suivre.