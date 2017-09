Pietro Pellegri (16 ans), révélé la saison passée après avoir marqué son premier but en Serie A à 15 ans et 9 mois, a démarré la saison sur les mêmes bases, avec un doublé pour sa première apparition cette saison, contre la Lazio Rome (2-3, 4e journée). Des prestations et un talent qui attirent évidemment les regards.

La Gazzetta dello Sport révélait en fin de saison dernière que l’AC Milan, l’AS Roma, Chelsea, le Paris SG et Manchester United le suivaient de près. On apprend ce mercredi grâce au média italien TMW que des représentants de l’AS Monaco et Arsenal seront présents dans les tribunes pour le superviser lors de Genoa-Chievo Vérone (5e journée), match qu’il débutera selon Il Secolo XIX.