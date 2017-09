Arrivés en Principauté en 2012, piliers de l’ASM ces dernières saisons, le défenseur italien Andrea Raggi (33 ans) et le gardien de but international croate Danijel Subasic (32 ans) viennent de prolonger leurs contrats respectivement jusqu’en 2019 et 2020. Les deux joueurs n’ont pas tardé à réagir à ce nouveau challenge qui leur est proposé.

« L’AS Monaco est ma deuxième famille. C’est énorme pour moi. Cela représente beaucoup de choses », a déclaré le défenseur italien formé à Empoli. De son côté, le portier titulaire dans les buts du Champion de France a rappelé les efforts réalisés ces derniers mois : « nous avons travaillé fort et réussi à faire de belles choses. Je suis très heureux de prolonger mon contrat ».