En conférence de presse ce mardi, Robert Moreno a été questionné sur le mercato et sur les possibles départs cet hiver. L’entraîneur espagnol a notamment évoqué le cas de Benjamin Henrichs, dont le nom est associé à Leipzig. « Il reste avec nous », a assuré Moreno.

Ensuite, il a été invité à s’exprimer au sujet d’Islam Slimani, dont la situation a évolué à tel point qu’un départ ne serait plus impossible. Mais son entraîneur compte sur lui. « Je vais voir tous les joueurs qui sont disponibles aujourd’hui. C’est très important d’avoir Slimani avec moi. C’est un grand joueur et un grand professionnel ». Enfin, il a conclu au sujet d’un potentiel départ de Jemerson. « En ce moment, Jemerson est un joueur de notre équipe. Je n’ai aucune information là-dessus. Je laisse ces informations hors de l’équipe. Il doit travailler pour être meilleur à chaque entraînement. C’est un grand professionnel. Je dois décider qui joue ou pas dans l’équipe. On verra demain ».