Blessé contre le Paris Saint-Germain le 15 avril dernier, Djibril Sidibé (25 ans) voyait son rêve de Coupe du monde prendre du plomb dans l’aile. Néanmoins, L’Equipe annonce ce matin dans ses colonnes que le latéral aurait repris le chemin de l’entraînement. Il aurait repris la course et fait du vélo. Des éléments qui laissent entrevoir une guérison plus rapide que prévu.

Même si l’ancien Lillois n’a pas encore eu la possibilité de sprinter, il continue de se rapprocher d’une rémission. Ainsi sa lésion du genou droit aurait connu une évolution positive suite aux soins prodigués. Toutefois son retour sur les terrains n’est pas encore fixé et Leonardo Jardim expliquait la semaine dernière qu’il ne pourra plus utiliser le Français cette saison : « Une chose est sûre, il ne sera pas là pour les quatre prochaines semaines. Ce n’est pas peut-être, c’est sûr. » Reste à Djibril Sidibé de faire déjouer les pronostics.