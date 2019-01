L’AS Monaco n’est pas tombé dans le piège tendu par Canet en Roussillon ce dimanche. En effet, les hommes de Thierry Henry l’ont emporté (1-0) grâce à un but en début de match de Sylla (2e). Une qualification importante pour les Monégasques, qui ont notamment vu Naldo débuter la rencontre. Fraîchement arrivé de Schalke 04, le défenseur Brésilien a vu son entraîneur, Thierry Henry, louer sa performance au micro d’Eurosport.

« Ce n’était pas évident de commencer pour lui dans un match de Coupe. Il parle beaucoup, c’est un leader et tout le monde le sait. J’essaie de juger l’équipe et il a apporté grâce à son expérience. Il faudra voir lors du prochain match de Coupe de la Ligue contre Rennes. C’était difficile pour tout le monde, mais il a répondu présent et c’est bien de démarrer avec un nouveau club par une victoire », a ainsi déclaré Thierry Henry.