Thierry Henry sur le banc de l’AS Monaco pour succéder à Leonardo Jardim, ça se confirme ! Selon les informations de L’Équipe, le champion du Monde 1998 annoncera son départ de son poste d’adjoint de Roberto Martinez en sélection de Belgique ce samedi, au lendemain de la rencontre face à la Suisse.

Toujours d’après les informations du quotidien sportif, l’ancien attaquant des Bleus, qui planche sur la composition de son staff depuis une semaine (les noms de l’entraîneur de la réserve du Stade Rennais Julian Stéphan et celui des moins de 23 ans de Benfica Jõao Tralhão sont notamment évoqués), pourrait être présenté dès lundi sur le Rocher. Une information confirmée dans la foulée par Sky Sports.

BREAKING : Sky sources : @ThierryHenry in extremely advanced talks to become @AS_Monaco manager and deal could be concluded within next 48 hours. #SSN pic.twitter.com/hPmTmn8xVm

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 12 octobre 2018