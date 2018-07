L’AS Monaco n’en finit plus de recruter de jeunes talents. Après Diop, Isidor et Geubbels, le club de la Principauté devrait engager le portier de l’équipe réserve de Lorient (N2) Illan Meslier (18 ans), selon Ouest-France. Le Télégramme croit savoir que le montant du transfert s’élèverait entre 5 et 10 millions d’euros.

L’international U18 et U19 avait signé son premier contrat professionnel (4 ans) avec les Merlus en février. Ce grand gardien d’1m93, Lorientais depuis ses 9 ans, devrait progresser en côtoyant l’effectif pro monégasque, notamment Danijel Subasic.