Depuis la finale de la Coupe de la Ligue perdu face au Paris Saint-Germain (3-0), l’AS Monaco traverse une zone de turbulence. Méconnaissable dans le jeu, le club du Rocher affiche un bilan inquiétant de deux défaites, deux nuls et une seule petite victoire. Résultat, les hommes de Leonardo Jardim ont vu leurs avances fondre comme neige au soleil. Avec le match nul de ce week-end face à Amiens, l’ASM pointe à la troisième place, avec un petit point d’avance sur l’OM.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le vice-président Vadim Vasilyev a revu les objectifs du club à la baisse. « On va tout tenter pour être deuxièmes, mais le plus important c’est d’être sur le podium , a-t-il confié. Si on finit troisièmes, après tout, ce ne sera pas une catastrophe. » Lorsque l’on remonte à la 30ème journée, Monaco comptait 7 points d’avance sur l’Olympique de Marseille...