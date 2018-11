Avant de recevoir le Paris Saint-Germain ce soir (21h, à suivre en direct sur notre live commenté), l’AS Monaco n’est que 19e de Ligue 1 (7 points), à 29 points de son adversaire du jour. L’arrivée de Thierry Henry, il y a un peu moins d’un mois, n’a pas réussi à redresser la barre. Mais la direction du club de la Principauté lui accorde toute sa confiance. À l’image du vice-président Vadim Vasilyev, qui dans un entretien accordé à Nice-Matin, soutient son entraîneur.

« Il y avait deux possibilités. Soit une personne d’expérience capable de booster l’équipe à court terme, soit du long terme. Pour nous, Henry était le candidat parfait pour le long terme. On a discuté avec le président et on savait qu’il pouvait y avoir des moments difficiles au début. On était prêt à assumer ça. C’est normal. Il faut du temps pour mettre ses idées en place. Deschamps a fini 15e la première année », a-t-il confié. Il admet également qu’il n’est pas aidé dans son travail. « Henry est brillant, intelligent, travailleur, enfant du club, grand connaisseur de foot. Il faut lui laisser du temps, et qu’il ait un peu moins de blessés pour pouvoir travailler. Aujourd’hui, il ne peut pas bosser, il fait du bricolage. Il regarde juste sur une liste qui peut jouer et il compose l’équipe. Dans ces conditions, on ne peut pas lui en demander trop. Mais il réussira ici, j’en suis sûr. »