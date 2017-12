Le vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev, interrogé au sortir de la victoire obtenue face au Stade Rennais (2-1, 19e journée de Ligue 1), a évoqué la stratégie princière pour le mercato d’hiver à venir.

« Le mercato ? On fera le point avec le coach et le directeur sportif mais je peux vous assurer qu’il n’y aura pas de gros changements. On va sans doute prêter les joueurs qui ont peu de temps de jeu, c’est tout », a-t-il lancé. Ça va bouger sur le Rocher !