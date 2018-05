Alors que le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, l’AS Monaco vient déjà de perdre l’un de ses piliers. En effet, Liverpool et l’ASM ont annoncé conjointement l’arrivée de Fabinho chez les Reds.

Sur le site officiel du club de la Principauté, le Vice-président Directeur général du club Vadim Vasilyev a justifié le départ de son joueur pour Liverpool. « Je tiens d’abord à saluer un joueur qui, malgré son jeune âge, s’est imposé comme un exemple sur et en dehors du terrain grâce à des qualités techniques et humaines exceptionnelles. Il part pour l’un des clubs les plus en vue dans le monde cinq ans après être arrivé sur la pointe des pieds à Monaco. Je suis fier de sa progression qui confirme, encore une fois, tout le savoir-faire de l’AS Monaco dans la révélation de jeunes talents du football mondial. »