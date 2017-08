Le Vice-Président Directeur Général de l’AS Monaco Vadim Vasilyev s’est expliqué sur le site officiel du club sur la venue de Rachid Ghezzal. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est arrivé libre en Principauté.

« Nous souhaitons la bienvenue à Rachid Ghezzal, que nous suivons depuis un certain temps. C’est un jeune joueur talentueux, qui connaît bien notre Championnat mais compte aussi une solide expérience en Coupe d’Europe. Nous croyons beaucoup en Rachid et en ses capacités à franchir un cap supplémentaire à Monaco, au contact du staff et du groupe. »