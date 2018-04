Samedi soir, l’AS Monaco s’est incliné lourdement face au Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe de la Ligue (3-0). Si sur l’ensemble du match, le club de la capitale a affiché plus de maîtrise et a mérité sa victoire, le match aurait pu être tout autre si le but de Radamel Falcao à la 37ème minute avait été validé. Problème, M.Turpin et l’assistance vidéo à l’arbitrage en ont décidé autrement. La pilule a du mal à passer du côté monégasque, comme en témoignent les propos de l’attaquant colombien à l’issue de la rencontre.

Dans les colonnes de L’Equipe, le vice-présent Vadim Vasilyev est également revenu sur cette polémique. « Dans le vestiaire, après le match, j’ai vu un grand sentiment d’injustice chez les joueurs. Nos supporters aussi ont eu ce sentiment. Et moi aussi au fond de moi. Mais je suis dirigeant, je dois prendre du recul. Et puis je ne défends pas seulement les intérêts de Monaco mais aussi ceux du foot français et du foot européen, » a-t-il déclaré avant d’évoquer la VAR. « J’ai toujours été favorable à la vidéo, elle n’a pas été favorable à mon équipe, samedi, mais j’étais pour, je reste pour. »