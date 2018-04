Samedi soir, l’AS Monaco a failli une fois de plus face au Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe de la Ligue (défaite 3-0). Un deuxième échec d’affilée face à l’ogre parisien qui fait mal du côté monégasque. Dans les colonnes de L’Equipe, le vice-président du club princier Vadim Vasilyev est revenu sur cette finale perdue.

« Non mais on aurait pu mieux faire. Les opportunités, on les a eues. On a manqué de réussite. Mais on a fait mieux que l’an passé (1-4 face au PSG, nldr). Et puis, si le but de Falcao est accordé, on revient à 2-1. On n’était pas si loin », a-t-il déclaré. Rendez-vous l’année prochaine...