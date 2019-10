Alors que la Fédération Camerounaise de Football avait annoncé sa sélection il y a une dizaine de jours, Étienne Eto’o, fils de la légende Samuel Eto’o, ne figurera pas dans la liste des 23 de Thomas Libih, en vertu d’un décret présidentiel, obligeant les sélectionneurs de jeunes à utiliser des éléments évoluant au pays.

Les Lionceaux Indomptables compteront en revanche sur leur n° 10 Steve Mvoué, fils de Régine Mvoué, première capitaine de l’histoire du football féminin camerounais, et accessoirement fan de Paul Pogba.

#U17WC squad lists confirmed

With just eight days to go until the U-17 World Cup Brazil 2019, the official squad lists of the 24 participating teams have been revealed

— FIFA.com (@FIFAcom) October 18, 2019