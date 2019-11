La Coupe du Monde U17 se dispute actuellement au Brésil, et l’équipe de France avait bien débuté sa compétition. Les joueurs de Jean-Claude Giuntini ont en effet battu le Chili (2-0) avant de disposer de la Corée du Sud (3-1). Et ce soir, les Bleuets affrontaient Haïti pour leur dernier match dans le groupe C. Une rencontre remportée 2-0 par les U17 français !

Le joueur du Stade Rennais Georginio Rutter a d’abord transformé un penalty (78e) avant de doubler la mise quelques secondes plus tard (79e). Grâce au doublé de l’attaquant de 17 ans, l’équipe de France U17 s’imposait donc 2-0 et terminait à la première place de cette poule C avec un sans-faute. Il faudra cependant attendre encore un peu pour connaître l’adversaire des huitièmes de finale.