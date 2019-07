Champion de 2.Bundesliga la saison dernière, le FC Cologne retrouve l’élite cette année. Et les Boucs cherchent à se renforcer durant ce mercato estival. Pour cela, ils auraient ciblé Ellyes Skhiri (24 ans) de Montpellier. Selon les informations de l’Express, le milieu défensif pourrait donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant l’Allemagne.

À un an de la fin de son contrat, le Tunisien, éliminé en demi-finale de la CAN contre le Sénégal (1-0), pourrait débarquer contre un chèque de 5M€. À la base, le MHSC espérait en tirer 12M€ mais le refus du joueur de prolonger son contrat oblige les Héraultais à considérer l’intérêt des Rouge et Blanc. Affaire à suivre.

