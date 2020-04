Auteur d’une excellente saison dans les buts du MHSC, Geronimo Rulli (27 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Prêté avec une option d’achat située à 11M€ par la Real Sociedad jusqu’à la fin de la saison, le portier argentin est pisté par le FC Séville. Montpellier souhaite bien le conserver mais n’a pas les moyens de se l’offrir au prix réclamé par les Basques.

L’homme aux 8 clean sheets et 27 buts encaissés en 25 matches de Ligue 1 cette saison a en tout cas confié qu’il aimerait un jour évoluer à Boca Juniors : « le rêve de ma mère est de me voir jouer à la Bombonera (le stade de Boca, ndlr), c’est pourquoi je n’écarte pas cette possibilité. Il est évident que j’apprécierais de jouer à Boca, c’est la plus grande équipe d’Argentine et ma famille et mes amis sont là-bas », a lâché Geronimo Rulli à TNT Sports ces dernières heures. Avant de confirmer qu’il aurait pu rejoindre les Bosteros en 2018... Et si ce n’était que partie remise pour le Montpelliérain ?