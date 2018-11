Montpellier a dû se contenter d’un nul à La Mosson 2-2 face à Rennes. Le MHSC laisse échapper de précieux points après avoir mené en seconde période. La faute à un penalty accordé aux Bretons après une faute peu évidente de Paul Lasne sur Ismaïla Sarr. C’est Bourigeaud qui a ensuite transformé l’occasion. Devant la caméra de BeIN Sport, Hilton a pesté contre le Rennais qu’il accuse de s’être laissé tomber trop facilement.

« Le penalty ? On connaît Sarr, c’est un attaquant, dès qu’il est dans la surface il cherche à tomber. Après je ne sais pas s’il y a contact. Nous (les joueurs, ndlr) on ne voit qu’une fois, on ne voit pas le ralenti. Aujourd’hui, c’est avec la VAR qu’on prend la décision donc il faut l’accepter. En deuxième période, on mérite largement de remporter le match. Mais on se fait punir sur une petite erreur et ce penalty. C’est le foot. On n’a pas perdu malgré tout, on prend un petit point et on va continuer. »