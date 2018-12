Alors que la quinzième journée de Ligue 1 s’est achevée dimanche soir, le championnat de France est de retour dès aujourd’hui. Outre Nice-Angers et Amiens-Monaco qui ont débuté à 19h, ce mardi est marqué par un affrontement entre Montpellier (2e) et le LOSC (4e). À domicile, les Héraultais s’avancent avec une composition classique. Benjamin Lecomte est aligné dans les cages devant une défense composée de Daniel Congré, Vitorino Hilton et Nicolas Cozza. Ruben Aguilar et Junior Sambia jouent le rôle de pistons tandis que Damien Le Tallec et Ellyes Skhiri forment le double-pivot. Enfin, Florent Mollet évolue en soutien de Gaëtan Laborde et Andy Delort.

De son côté, le LOSC garde également une équipe ambitieuse. Mike Maignan prend place dans les cages derrière Zeki Celik, José Fonte, Kouadio-Yves Dabila et Fodé Ballo-Touré. Xeka et Thiago Mendes forment un solide double pivot. Devant, quatre éléments offensives prennent place. Nicolas Pépé et Jonathan Ikoné prennent les couloirs tandis que Luiz Araujo évolue en soutien de Loïc Rémy.

Les compositions :

Montpellier : Lecomte - Congré, Hilton, Cozza - Aguilar, Shkiri, Le Tallec, Sambia - Mollet - Laborde, Delort

Lille OSC : Maignan - Celik, Fonte, Dabila, Ballo-Touré - Thiago Mendes, Xeka - Pépé, Araujo, Ikoné - Rémy