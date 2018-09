Hier se disputait le derby madrilène entre le Real et l’Atlético (0-0), place aujourd’hui au derby du Languedoc entre Montpellier et Nîmes. Les deux équipes se retrouvent pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Michel Der Zakarian reste fidèle à sa tactique en 5-2-1-2. Benjamin Lecomte est protégé par une défense constituée de Mendes, Congré et Le Tallec ainsi qu’Aguilar et Oyongo dans le rôle de piston.

Le double pivot est assuré par Skhiri et Cozza. En attaque, Florent Mollet évolue juste derrière Andy Delort et Gaëtan Laborde. Côté Nîmois, du classique aussi avec Paul Bernardoni dans les buts. Alakouch, Briançon, Lybohy et Faitout-Maouassa forment la défense. Au milieu, Bobichon et Diallo sont à la création tandis que Thioub et Bouanga apporteront de la percussion sur les ailes. Enfin, Guillaume et Ripart prennent place en attaque.

Compositions :

Montpellier : Lecomte – Aguilar, Mendes, Congré, Le Tallec, Oyongo – Skhiri, Cozza – Mollet – Delort, Laborde

Nîmes : Bernardoni – Alakouch, Briançon, Lybohy, Faitout-Maouass – Bobichon, Diallo - Thioub, Bouanga – Guillaume, Ripart