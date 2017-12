Suite et fin de la 16e journée de Ligue 1. Le Montpellier Hérault Sporting Club reçoit l’Olympique de Marseille ce dimanche soir à 21h au stade de la Mosson. Les Montpelliérains restent sur 4 matches sans défaite et ont toujours pris un point face aux clubs du trio de tête. Invaincu depuis 8 rencontres, l’OM devra venir à bout de la meilleure défense de Ligue 1 pour reprendre la seconde place à l’OL.

Pour cette rencontre, Michel Der Zakarian a opté pour un 5-3-2 qui a fait ses preuves dernièrement et permis au MHSC de n’encaisser que 8 buts lors des 15 premières journées. Sio et Mbenza sont alignés devant. Rudi Garcia aligne lui un 4-2-3-1 qui lui avait permis de ramener 3 points de Metz, il y a 5 jours. Abdennour est titulaire en défense et c’est Germain qui est aligné en pointe. Il fête sa première titularisation en Ligue 1 depuis le 10 septembre.

Les compositions officielles :

Montpellier : Lecomte - Aguilar, Hilton, Mendes, Mukiele, Roussillon - Lasne, Skhiri, Sessegnon - Mbenza, Sio

Marseille : Mandanda - Sakai, Rami, Abdennour, Amavi - Luiz Gustavo, Zambo Anguissa - Thauvin, Sanson, Payet - Germain.