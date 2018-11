Choc au sommet ce soir entre Montpellier (3e) et l’Olympique de Marseille (5e). Pour ce duel entre formations en forme, Michel Der Zakarian poursuit dans son traditionnel 3-4-1-2. Benjamin Lecomte se retrouve dans les buts derrière le trio composé de Daniel Congre, Vitorino Hilton et Damien Le Tallec. Ruben Aguilar et Nicolas Cozza sont les deux pistons tandis que Ellyes Skhiri et Paul Lasne forment le double pivot. Florent Mollet assure le rôle de meneur de jeu et alimentera Gaëtan Laborde et Andy Delort.

De son côté, Rudi Garcia opte pour un 4-3-3. Steve Mandanda prend place dans les cages et peut compter sur Bouna Sarr, Adil Rami, Boubacar Kamara et Jordan Amavi en défense. Kevin Strootman assure en temps que sentinelle aux côtés de Luiz Gustavo et Maxime Lopez. Enfin, Florian Thauvin, Dimitri Payet et Valère Germain forment la ligne offensive.

Les compositions :

Montpellier : Lecomte - Congré, Hilton, Le Tallec - Aguilar, Shkiri, Lasne, Cozza - Mollet - Laborde, Delort

Marseille : Mandanda - Sarr, Rami, Kamara, Amavi - Strootman, Lopez, Gustavo - Thauvin, Payet, Germain