La 17e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec notamment un bon duel entre le Montpellier HSC et le Paris Saint-Germain.

A domicile, les Héraultais se présentent dans un 3-5-2 assez classique avec Geronimo Rulli dans les buts. Pedro Mendes, Vitorino Hilton et Daniel Congré sont associés en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Arnaud Souquet et Ambroise Oyongo alors que Damien Le Tallec, Joris Chotard et Téji Savanier se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Gaëtan Laborde et Andy Delort forment le duo d’attaque.

De son côté, le Paris Saint-Germain mise sur un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les cages. Le Costaricien est devancé par Thomas Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Leandro Paredes est aligné en sentinelle aux côtés de Pablo Sarabia et Idrissa Gueye. Kylian Mbappé et Neymar occupent les couloirs et Mauro Icardi est à la pointe du système parisien.

Les compositions :

Montpellier HSC : Rulli - Mendes, Hilton, Congré - Souquet, Le Tallec, Chotard, Savanier, Oyongo - Laborde, Delort

Paris Saint-Germain : Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat - Sarabia, Paredes, Gueye - Mbappé, Icardi, Neymar