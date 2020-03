Vétéran de la Ligue 1 du haut de ses 42 ans, Vitorino Hilton enchaîne actuellement sa seizième saison en Ligue avec le Montpellier HSC. Champion de France en 2010 avec Marseille et en 2012 avec le club héraultais, le défenseur brésilien savoure alors qu’il se rapproche tout doucement du moment où il va raccrocher les crampons. Pourtant, il aimerait prolonger le plaisir un peu plus longtemps avec le MHSC et n’a manqué de l’évoquer au cours d’un long entretien avec RMC Sport.

Vitorino Hilton qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison souhaite que cet exercice tronqué ne soit pas le dernier de sa longue carrière : « j’espère que non. Je me sens très bien. J’ai envie de faire une dernière saison, si le club l’accepte. Oui, une dernière saison, promis. On parlera en fin de saison pour voir si mon souhait et le souhait du club s’accordent. Mais oui, je le répète, si je prolonge, ça sera ma dernière saison. Mon corps est capable de tenir le choc. »