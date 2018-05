Tout juste retraité des terrains, Thiago Motta (35 ans) s’apprête à prendre les rênes de l’équipe U19 du club de la capitale. Mais avant, l’ancien milieu de terrain a pris le temps de répondre à quelques questions sur l’actualité parisienne. Et à l’heure d’évoquer sa succession au poste de sentinelle, l’ancien joueur du Barça a une idée bien précise de la recrue idéale pour le PSG.

« Personnellement, j’aimerais bien voir Toni Kroos au PSG. Il peut jouer aussi en position plus avancée. Mais dans le style de jeu qui convient au PSG, il est exceptionnel. C’est un joueur que j’admire beaucoup et depuis longtemps. Il peut jouer aux trois postes du milieu de terrain et notamment devant la défense. (...) Pourquoi pas ? Après l’arrivée de Neymar l’été dernier, tout, vraiment tout, est possible », a-t-il déclaré au Parisien.