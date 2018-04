Alors que Manchester City a remporté le titre de Champion d’Angleterre le week-end dernier, José Mourinho l’a encore mauvaise. Convaincu par la supériorité des Citizens, l’entraîneur de Manchester United sait déjà qu’il sera compliqué de rivaliser avec l’ennemi juré comme le rapporte le Daily Mail : « S’ils font le même nombre de points (la saison prochaine), s’ils atteignent les 90 points, ce sera presque impossible à nouveau. »

Satisfait de la saison de son équipe, il a aussi félicité ses adversaires directs avant de s’incliner face à la domination de Manchester City : « Cette saison, dans cette Premier League, de nombreux clubs ont eu des saisons positives, comme nous, comme Tottenham, comme Liverpool. Mais c’était impossible parce que City était vraiment bonne et cohérente et qu’elle atteindrait un certain nombre de points qui la rendraient impossible. »