José Mourinho a entraîné de sacrés joueurs pendant toute sa carrière. On pense à des joueurs du calibre de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou Samuel Eto’o. Mais lorsqu’il a été interrogé par The Times sur le meilleur joueur qu’il a entraîné, à ses yeux, sa réponse a plutôt surpris.

« Je ne peux pas dire que j’ai travaillé avec quelqu’un de meilleur que Matic au cours de ma carrière. Il a eu un comportement qui me marquera pour toujours. Dans un match avec Chelsea, je l’ai fait entrer à la 45e minute pour le sortir à la 75e. Il était triste, moi aussi, ce n’était pas une situation agréable, c’est quelque chose que j’ai fait deux fois dans ma carrière seulement. Le lendemain, Matic est venu me voir et m’a dit : "je ne suis pas content, mais c’est de ma faute. Je n’ai pas aimé, mais c’était mérité à cause de la façon dont je jouais". Nous n’avons pas continué longtemps parce que j’ai été licencié peu après. Mais il est devenu l’un des miens, une de ces personnes avec qui tu maintiens le contact même quand tu ne travailles plus avec », a expliqué le Special One au sujet du joueur qu’il a retrouvé à Manchester United cette saison.