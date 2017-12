Principal animateur de la bagarre de Manchester qui a eu lieu dimanche, José Mourinho devra désormais s’expliquer pour des propos controversés tenus avant ce fameux derby. L’entraîneur de Manchester United avait accusé les joueurs de Manchesters City de plonger trop facilement.

« C’est (Manchester City) une bonne équipe. Ils défendent bien, ils réagissent bien après avoir perdu le ballon. Ils ont une bonne dynamique en attaque, ils ont un mouvement créatif. Ils ont des joueurs incroyables et un coach fantastique. Ils ont plein de bonnes choses. Si vous me demandez ce que je n’aime pas chez eux, c’est le fait qu’ils perdent leur équilibre trop facilement. Vous savez, un petit peu de vent et ils tombent », osait lâcher Mourinho qui devra donc s’explique devant la FA comme le révèle Sky Sports.