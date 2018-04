Utilisés dans des rôles de joker à Manchester United, Anthony Martial et Marcus Rashford ne jouissent pas d’un temps de jeu exceptionnel. Des situations personnelles compliquées pour les deux joueurs qui provoquent l’intérêt d’autres formations. Revenu sur ses joueurs, José Mourinho a expliqué qu’il comptait sur eux comme le rapporte The Independent.

« Ce serait mieux pour tout le monde d’en avoir seulement 11 (de joueurs) mais c’est impossible. Dans tous les clubs et tous les niveaux, du sommet du monde aux clubs de football amateurs, il faut plus de 11 joueurs et seulement 11 peuvent commencer. C’est aussi simple que ça, il n’y a rien que je puisse faire. »