Actuellement présent en Pologne avec l’équipe de France U20, où il dispute la Coupe du monde, le jeune joueur du PSG, Moussa Diaby (19 ans), a fait le point concernant sa saison passée et son avenir en club, lui qui est lié jusqu’en 2020 avec le club de la capitale, mais qui pourrait prochainement prolonger à Paris. « J’ai réussi à faire des bons matches en marquant et en donnant des passes décisives (4 buts et 7 passes décisives en 34 rencontres, toutes compétitions confondues, ndlr), surtout dans la première moitié de la saison. Tout n’a pas été parfait, je le sais », a confié Diaby au Parisien avant de poursuivre.

« Je dois encore m’améliorer sur le plan tactique, notamment en matière de déplacements sur le terrain. Être plus concentré aussi sur la dernière passe. Ce sont des choses que je dois corriger. Je me sens bien au PSG, » a poursuivi l’ailier droit des U20. Il me reste une année de contrat. On va voir de quoi sera faite la suite. Pour l’instant, rien n’a été décidé pour une prolongation de contrat. Mais là, je suis concentré à fond sur la Coupe du monde. »