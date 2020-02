Blessé au genou droit avec Tottenham, Moussa Sissoko est passé par la case opération. A quelques mois de l’Euro 2020, milieu de terrain effectue sa rééducation à Clairefontaine et espère être de retour sur les terrains dès que possible. Cela lui laisse aussi du temps pour s’investir dans d’autres projets, lui qui est un homme très engagé puisqu’il est le parrain de l’association Sport dans la Ville et de la Fondation ADP. Et il en fait de nouveau la preuve en mouillant le maillot pour la Fondation Abbé Pierre, qui lutte contre le mal-logement.

« Chaque nuit, à Paris, 700 enfants dorment dehors avec leurs parents. En France, 4 millions de personnes souffrent du mal-logement. Un toit c’est être en sécurité et rester en vie », a tweeté le milieu des Bleus. Un footballeur qui n’hésite pas à mettre son image au service de cette noble cause afin que l’association ait plus de visibilité. C’est ainsi qu’il a ensuite proposé de faire gagner son maillot dédicacé à ceux qui suivraient la Fondation Abbé Pierre sur les différents réseaux sociaux. L’ancien joueur du TFC ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il devrait se rendre très prochainement dans les locaux de l’association afin de les visiter et rencontrer les équipes, les bénévoles mais également les personnes qui bénéficient du soutien de la fondation. Un footballeur au grand cœur...