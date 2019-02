Anthony Martial (23 ans) qui a prolongé son bail avec Manchester United jusqu’en 2024, reste un témoin privilégié de la métamorphose de Paul Pogba. Le champion du monde français irrésistible depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de United, suscite toute l’admiration des observateurs. Dans une interview accordée à Sky Sports, Martial aborde le retour au premier plan de son partenaire.

« On connaît tous ses qualités, Paul, c’est Paul. Maintenant, il a cette liberté de jouer, je pense qu’on commence à voir jouer le vrai Paul Pogba. Espérons que ça continue. C’est un leader. Il parle plus dans le vestiaire que sur le terrain. C’est à la fois un leader technique et par la parole. J’espère qu’il va continuer à nous emmener vers de grandes choses, » a confié l’ancien Monégasque.