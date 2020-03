Victime d’une double fracture de fatigue au dos, Marcus Rashford (22 ans) n’a plus rejoué depuis la mi-janvier. Cependant, les nouvelles sont bonnes pour l’attaquant de Manchester United. Les Red Devils ont annoncé ce lundi que le joueur a affiché de nouveaux progrès.

« Le club confirme que Marcus Rashford a été autorisé à intensifier son programme de rééducation suite à des signes encourageants sur ses derniers scans. Ses progrès continueront d’être surveillés par l’équipe médicale du club tout au long de la période de de pause actuelle ».

Good news, Reds – @MarcusRashford is recovering well from his back injury

— Manchester United (@ManUtd) March 30, 2020