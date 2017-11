Apparu trois fois sur le banc, Michael Carrick n’a toujours pas joué en Premier League cette saison. Son nom a même disparu après le 20 septembre suite à une victoire en League Cup face à Burton (4-1).

Après ce jour-là, le milieu de terrain de 36 ans a ressenti un problème. Il souffrait en effet d’une arythmie cardiaque. Il a été opéré et a annoncé ce vendredi soir qu’il avait repris l’entrainement. Il espère revenir sur le terrain rapidement.

Here is a statement in relation to my recent fitness. Thank you. pic.twitter.com/RN3TOE9VT4

— Michael Carrick (@carras16) 24 novembre 2017