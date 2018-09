C’est désormais acté, le point de non retour entre Paul Pogba et José Mourinho a été atteint à Manchester United. Les deux protagonistes qui ne se parlent quasiment plus ont franchi une nouvelle étape dans leur relation tumultueuse mercredi.En cause, une story Instagram publiée par le champion du monde français lors de l’élimination de United en Carabao Cup face à Derby County.

Si on imagine mal les deux intéressés cohabiter encore longtemps à Manchester, un licenciement de Mourinho coûterait très cher aux dirigeants mancuniens. Selon les informations de As, les Red Devils devraient débourser pas moins de 26 millions d’euros pour limoger le Special One. Cette indemnité de licenciement a augmenté lors de la prolongation du technicien portugais jusqu’en 2020. Ses émoluments sont ainsi passés de 10 à 15 millions d’euros annuels. On comprend mieux pourquoi le board de Manchester United soutient son manager...