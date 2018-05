Dauphin de Manchester City cette saison, Manchester United affronte le champion déchu, Chelsea, en finale de la FA Cup, ce samedi (18h15). Les Red Devils seront favoris face à des Blues qui terminent la saison en roue libre et seront absents de la prochaine édition de la Ligue des champions. Deux équipes qui tenteront de succéder à Arsenal au palmarès.

Pour ce qui promet d’être la dernière d’Antonio Conte sur le banc de Chelsea, le technicien italien propose un 3-5-2. Habituel titulaire en coupe, Willy Caballero est remplacé par Courtois. La défense est constituée du trio Azpilicueta-Cahill-Rudiger. Au milieu, Kanté est associé à Fabregas et Bakayoko dans l’axe. Moses et Alonso sont positionnés dans les couloirs et devant c’est Hazard qui prend place aux côtés de Giroud. Du côté des Red Devils, José Mourinho aligne un 4-3-3, avec le pilier David De Gea dans le but. En défense, Valencia et Ashley Young se positionnent sur les ailes alors que Smalling et Jones tiennent la charnière centrale. Au milieu, Pogba est aligné en compagnie d’Herrera et Matic. Devant, Alexis Sanchez et Lingard démarrent aux côté de Rashford, Lukaku étant encore incertain hier.

Les compositions d’équipes :

Manchester United : De Gea - Valencia, Smalling, Jones, Young - Herrera, Matic, Pogba - Lingard, Rashford, Alexis Sanchez

Chelsea : Courtois - Azpilicueta, Cahill, Rudiger - Alonso, Kanté, Fabregas, Bakayoko, Moses - Hazard, Giroud