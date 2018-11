Dans l’histoire de Manchester United, deux joueurs asiatiques ont évolué à Old Trafford : le Sud-Coréen Park Ji-Sung et le japonais Shinji Kagawa. Si ce dernier ne s’est pas réellement imposé chez les Red Devils, le premier nommé a raflé beaucoup de trophées avec la formation anglaise, dont la Premier League (2007, 2008, 2009, 2011) et la Ligue des Champions (2008).

Et c’est pour trouver un successeur à ces deux joueurs que United supervisent, en ce moment, des joueurs du Japon et de la Corée du Sud, rapporte ESPN. Les dirigeants ont envoyé le scout Kei Tamura, chargé de l’Asie de l’Est. « Je suis à la recherche du deuxième Park Ji-Sung et du successeur de Kagawa », a déclaré ce dernier au Sports Seoul, qui recherche un joueur aux caractéristiques voulus par José Mourinho. Le recrutement d’un joueur asiatique pourrait également avoir des retombées en termes de marketing.