Présent en conférence de presse vendredi, José Mourinho a évoqué le cas Zlatan Ibrahimovic dont le retour sur les terrains depuis sa grave blessure ne se passe pas comme prévu. Ainsi, le technicien portugais a dévoilé que son attaquant suédois était indisponible plusieurs jours.

« Zlatan Ibrahimovic est blessé, il n’est pas totalement satisfait de sa condition physique. Son retour à l’entraînement est fixé à la fin janvier ou au début février. Nous espérons que ses sensations seront meilleures et que nous le récupérerons au plus vite, » a ainsi commenté le Special One.