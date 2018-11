Son contrat se terminant en juin 2019, David De Gea n’est pas certain de rester le gardien de Manchester United la saison prochaine. Le mois dernier, il aurait même indiqué qu’il ne souhaitait pas prolonger chez les Red Devils. Selon le Daily Mail, le club fait pourtant tout pour le retenir, ce que l’entraîneur José Mourinho demande.

Le portier international espagnol (37 sélections) de 28 ans aimerait remporter des titres majeurs plus régulièrement, ce qu’il n’a fait que deux fois avec United, en 2013 avec le titre de champion d’Angleterre, et en 2017 avec la Ligue Europa (durant laquelle il n’a joué que 3 rencontres). De plus, la Juventus serait intéressée par son profil. Un casse-tête attend maintenant les dirigeants du club mancunien.